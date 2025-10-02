"Шахтер" в голевой перестрелке одолел "Абердин" на старте основного этапа Лиги конференций

"Абердин" – "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" на выезде обыграл шотландский "Абердин" в матче первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Питтодри" в шотландском городе Абердин завершился со счетом 2:3 .

Хозяева поля открыли счет уже на 8-й минуте встречи – нападающий "горняков" Кауан Элиас сыграл рукой после подачи соперника с углового и арбитр назначил пенальти, который реализовал Йеспер Карлссон.

В конце первого тайма подопечные Арды Турана отыгрались – на 39-й минуте точный удар в дальний угол из пределов штрафной нанес Егор Назарина.

Вскоре после перерыва украинский клуб вышел вперед – на 54-й минуте Лукас Феррейра на дальней штанге головой замкнул подачу Марлона Гомеса с левого фланга.

А уже на 60-й минуте "Шахтер" увеличил свое преимущество в счете. Педриньо да Силва с правого фланга выполнил заброс на дальнюю сторону штрафной площадки, Марлон Гомес скинул назад головой, а Педро Энрике расстрелял ворота.

На 69-й минуте шотландский клуб сократил свое отставание в счете – Ники Девлин сыграл на добивании после того, как голкипер дончан Дмитрий Ризнык перевел в перекладину мощный удар Марко Лазетича.

В конце игры "Абердин" большими силами атаковал и пытался избежать поражения, однако "горняки" удержали победный результат.

Обзор матча "Абердин" – "Шахтер"

Напомним, в основном этапе Лиги конференций "горняки" сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Абердина", соперниками "оранжево-черных" станут "Легия" (Польша), "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Следующий матч в турнире "Шахтер" сыграет 23 октября с "Легией". Для донецкого клуба это будет номинально домашняя встреча.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.