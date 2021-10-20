"Шахтер" в Киев не приехал" : реакция соцсетей на сокрушительное поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

"Шахтер" в Киев не приехал" : реакция соцсетей на сокрушительное поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

"Горняки" на данный момент даже не имеют забитых голов.

Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение в Киеве от мадридского "Реала" со счетом 0:5 .

После поединка болельщики полностью раскритиковали украинский коллектив. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

Вот и первый гол Шахтера в этой ЛЧ — Manigor (@ Manigor2020) October 19 2021

Итак, дело было не в Каштру.

Каштру, между прочим, ел этот Реал на завтрак.) — Олег Бабий (@ Gullit_87) October 19 2021

Субъективные причины поражения Шахтера:

• инертная игра впереди у 1 тайме

• 0 (ноль) удачных обыгрыш от Тете и Соломона

• индивидуальные голевые ошибки Додо и отсутствие его подключений

• быстрый второй пропущенный мяч

• Мадрид сделал выводы из предыдущих поражений #UCL — Вадим Скичко (@VadymSkichko) October 19 2021

Шахтёр в Киев Не приехал. Винисиус забил гол тура. У меня всё) — Константин Геныч (@GenichK) October 19 2021

за всё время, которое я болею за Шахтер — так плохо как сейчас # Шахтер играл только при Паулу Фонсека. — кефирчик (@nikifiron) October 19 2021

Что творится с Шахтером? Команда которая год за годом шумел в ЛЧ, сейчас абсолютно беспомощно смотрится. # ШахтерРеал — In da football (@In_da_football) October 19 2021

Шахтёр очень печален. Слабейшая команда ЛЧ. Очень разочаровывают. Но это только первый сезон Где Дзерби. Посмотрим, что будет дальше. — Manigor (@ Manigor2020) October 19 2021

Вот и Шахта получила свои 5 в ЛЧ ...

Наши клубы в еврокубках пока статистами выступают — Vadim Lyapin (@ fibber77) October 19 2021

по старой схеме, кстати pic.twitter.com/ihySpFLI9I — di bestuzheva³³; (@directorkys) October 19 2021

В параллельном матче этой группы миланский "Интер" дома победил тираспольский "Шериф" — 3:1.

После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) — на втором месте, "Интер" (4) — третий, "Шахтер" (1) — последний. Добавим, что за три матча в группе "горняки" не смогли даже забить хотя бы один мяч.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" — "Шахтер", "Шериф" — "Интер".

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пожаловался на судейство в игре с Королевским клубом.

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