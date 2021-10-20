"Шахтер" в Киев не приехал" : реакция соцсетей на сокрушительное поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

"Горняки" на данный момент даже не имеют забитых голов.
Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение в Киеве от мадридского "Реала" со счетом 0:5.
После поединка болельщики полностью раскритиковали украинский коллектив. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.
Вот и первый гол Шахтера в этой ЛЧ— Manigor (@ Manigor2020) October 19 2021
Итак, дело было не в Каштру.— Олег Бабий (@ Gullit_87) October 19 2021
Каштру, между прочим, ел этот Реал на завтрак.)
Субъективные причины поражения Шахтера:— Вадим Скичко (@VadymSkichko) October 19 2021
• инертная игра впереди у 1 тайме
• 0 (ноль) удачных обыгрыш от Тете и Соломона
• индивидуальные голевые ошибки Додо и отсутствие его подключений
• быстрый второй пропущенный мяч
• Мадрид сделал выводы из предыдущих поражений #UCL
Шахтёр в Киев Не приехал. Винисиус забил гол тура. У меня всё)— Константин Геныч (@GenichK) October 19 2021
за всё время, которое я болею за Шахтер — так плохо как сейчас # Шахтер играл только при Паулу Фонсека.— кефирчик (@nikifiron) October 19 2021
Что творится с Шахтером? Команда которая год за годом шумел в ЛЧ, сейчас абсолютно беспомощно смотрится. # ШахтерРеал— In da football (@In_da_football) October 19 2021
Шахтёр очень печален. Слабейшая команда ЛЧ. Очень разочаровывают. Но это только первый сезон Где Дзерби. Посмотрим, что будет дальше.— Manigor (@ Manigor2020) October 19 2021
Вот и Шахта получила свои 5 в ЛЧ ...— Vadim Lyapin (@ fibber77) October 19 2021
Наши клубы в еврокубках пока статистами выступают
по старой схеме, кстати pic.twitter.com/ihySpFLI9I— di bestuzheva³³; (@directorkys) October 19 2021
- В параллельном матче этой группы миланский "Интер" дома победил тираспольский "Шериф" — 3:1.
- После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) — на втором месте, "Интер" (4) — третий, "Шахтер" (1) — последний. Добавим, что за три матча в группе "горняки" не смогли даже забить хотя бы один мяч.
- Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" — "Шахтер", "Шериф" — "Интер".
Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пожаловался на судейство в игре с Королевским клубом.