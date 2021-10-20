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"Шахтер" в Киев не приехал" : реакция соцсетей на сокрушительное поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

"Шахтер" в Киев не приехал" : реакция соцсетей на сокрушительное поражение украинского клуба в Лиге чемпионов

Associated Press

"Горняки" на данный момент даже не имеют забитых голов.

Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение в Киеве от мадридского "Реала" со счетом 0:5.

После поединка болельщики полностью раскритиковали украинский коллектив. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

  • В параллельном матче этой группы миланский "Интер" дома победил тираспольский "Шериф" — 3:1.
  • После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) — на втором месте, "Интер" (4) — третий, "Шахтер" (1) — последний. Добавим, что за три матча в группе "горняки" не смогли даже забить хотя бы один мяч.
  • Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" — "Шахтер", "Шериф" — "Интер".

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пожаловался на судейство в игре с Королевским клубом.

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