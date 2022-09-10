"Шахтер" в компенсированное время вырвал победу над "Черноморцем" и возглавил УПЛ (видео)

Поединок на "Арене Львов" завершился волевой победой "горняков" со счетом 2:1 .

Команда Романа Григорчука повела в счете уже на 9-й минуте встречи благодаря точному удару Максима Брагару.

Номинальным хозяевам удалось отыграться во втором тайме - на 74-й минуте Марьян Швед замкнул подачу Богдана Михайличенко.

Развязка напряженного противостояния наступила в компенсированное время. На 90+6 минуте гола Олега Очеретько принес команде Игоря Йовичевича победу.

Обзор матча

После этого успеха "горняки" с 10 очками вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" занимает 11-ю строчку, имея 2 балла в своем активе.

В следующем туре "Шахтер" сыграет с "Металлистом", а "Черноморец" встретится с "Александрией". Базовая дата матчей - 1 октября.

Напомним, следующий свой матч подопечные Йовичевича проведут в среду, 14 сентября, против шотландского "Селтика" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовал "Шахтер" в самом престижном еврокубке сенсационной разгромной победой над немецким "Лейпцигом".

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