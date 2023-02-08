"Шахтер" в матче с двумя удалениями драматично вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Гол 15-летнего хорвата выбил "горняков" из турнира.
Донецкий "Шахтер" уступил хорватскому "Хайдуку" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече хорваты забили в конце второго тайма. Навес с правого фланга замкнул 15-летний хорватский защитник Лука Вушкович.
Завершали матч команды не в полных составах. На 88-й минуте прямую красную карточку получил Вушкович, а на 90+6-й минуте у дончан был удален Александр Роспутько.
Таким образом, "Шахтер" простился с Юношеской лигой УЕФА, а "Хайдук" вышел в 1/8 финала.
Ранее в следующую стадию соревнований пробился другой украинский клуб – "Рух". Львовяне в серии пенальти одолели миланский "Интер".
Победители поединков 1/16 финала в 1/8 финала сыграют с командами, которые финишировали первыми в группах Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка плей-офф состоится 13 февраля, а матчи следующего раунда турнира запланированы на 28 февраля и 1 марта.
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