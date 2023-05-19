"Шахтер" в матче с незабитым пенальти выцарапал победу и вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Горняки" не без проблем одолели "Верес".

"Шахтер" обыграл "Верес" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм остался за дончанами. На 35-й минуте ударом в ближний угол из пределов штрафной отличился Александр Зубков.

Александр Зубков забил свой пятый гол в этом сезоне ⚒



Шахтер побеждает 1:0 Верес после первого тайма #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/1WF60jYfOW — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

На старте второй половины встречи команда Игоря Йовичевича могла удваивать свое преимущество, но Даниил Сикан не реализовал пенальти.

Ровенский клуб неожиданно отыгрался на 74-й минуте. Владислав Шарай нанес точный дальний удар слета.

Вереск сравнивает счет за 15 минут до конца матча



Какой же красавец-гол от Шарая! #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/HQ8HIQQISh — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023

Однако в конце матча "оранжево-черные" все же сумели вырвать победу. На 84-й минуте подачу Ярослава Ракицкого головой замкнул Николай Матвиенко.

"Шахтер" (66 очков) вернулся на первое место в УПЛ, обойдя "Днепр-1" (64 балла). "Верес" занимает 10-ю позицию, имея в своем активе 27 зачетных пунктов.

В следующем туре "горняки" 24 мая встретятся с "Зарей", а подопечные Юрия Вирта в тот же день будут играть против "Александрии".

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