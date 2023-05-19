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"Шахтер" в матче с незабитым пенальти выцарапал победу и вернулся на вершину УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтер" в матче с незабитым пенальти выцарапал победу и вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Шахтер" / Фото: ФК Шахтер

"Горняки" не без проблем одолели "Верес".

"Шахтер" обыграл "Верес" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:1.

Первый тайм остался за дончанами. На 35-й минуте ударом в ближний угол из пределов штрафной отличился Александр Зубков.

На старте второй половины встречи команда Игоря Йовичевича могла удваивать свое преимущество, но Даниил Сикан не реализовал пенальти.

Ровенский клуб неожиданно отыгрался на 74-й минуте. Владислав Шарай нанес точный дальний удар слета.

Однако в конце матча "оранжево-черные" все же сумели вырвать победу. На 84-й минуте подачу Ярослава Ракицкого головой замкнул Николай Матвиенко.

"Шахтер" (66 очков) вернулся на первое место в УПЛ, обойдя "Днепр-1" (64 балла). "Верес" занимает 10-ю позицию, имея в своем активе 27 зачетных пунктов.

В следующем туре "горняки" 24 мая встретятся с "Зарей", а подопечные Юрия Вирта в тот же день будут играть против "Александрии".

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Дата публикации
Просмотры
162
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