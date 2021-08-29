"Шахтер" в матче с тремя удалениями упустил победу над "Минаем" и не смог приблизиться к "Динамо"

"Шахтер" в матче с тремя удалениями упустил победу над "Минаем" и не смог приблизиться к "Динамо"

Еще один сенсационный результат дня.

Донецкий "Шахтер" неожиданно сыграл вничью с "Минаем" в выездном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершилась со счетом 1:1.

"Горняки" уже на 15-й минуте поединка остались в меньшинстве. К этому времени два предупреждения успел получить Марлон.

Но даже имея на игрока меньше, фаворит смог выйти вперед на 34-й минуте. Лассина Траоре сам заработал пенальти и сам же его реализовал.

"Минай" отыгрался на 76-й минуте. Рустам Ахмедзаде с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота "Шахтера" после паса спиной от партнера.

В самом конце встречи случились еще два удаления. У "Миная" поле досрочно покинул Эльдар Кулиев, а у "горняков" - Додо.

"Шахтер" набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с 5 баллами идет 11-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Шахтер" примет "Днепр-1", а "Минай" также дома сыграет с одесским "Черноморцем".

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