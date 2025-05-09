- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Зарю" и отдалился от "серебра" УПЛ (видео)
Потеря очков "горняками" приблизила "Александрию" к завоеванию серебряных медалей чемпионата Украины.
"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" в матче-открытии 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:0.
Уже на 17-й минуте встречи "горняки" остались в меньшинстве – тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась для него в удаление.
Однако воспользоваться численным преимуществом луганчане так и не сумели – поединок закончился без забитых голов.
Обзор матча "Заря" – "Шахтер"
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча "Шахтер" (58 очков) остался на третьем месте в УПЛ.
Подопечные Марино Пушича, которые ранее потеряли шансы защитить свой чемпионский титул, рискуют не выиграть даже "серебро" – за два тура до конца отставания "оранжево-черных" от "Александрии", имеющей матч в запасе, составляет 5 баллов.
"Заря" (37 пунктов) находится на седьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ дончане 18 мая сразятся с "Ингульцом", а луганский клуб днем ранее встретится с "Полесьем".
Перед этим "Шахтер" в среду, 14 мая, сыграет финальный матч Кубка Украины против "Динамо". Поединок в Житомире начнется в 18:30.