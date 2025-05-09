"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Зарю" и отдалился от "серебра" УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" в матче-открытии 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:0 .

Уже на 17-й минуте встречи "горняки" остались в меньшинстве – тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась для него в удаление.

Однако воспользоваться численным преимуществом луганчане так и не сумели – поединок закончился без забитых голов.

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Обзор матча "Заря" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Шахтер" (58 очков) остался на третьем месте в УПЛ.

Подопечные Марино Пушича, которые ранее потеряли шансы защитить свой чемпионский титул, рискуют не выиграть даже "серебро" – за два тура до конца отставания "оранжево-черных" от "Александрии", имеющей матч в запасе, составляет 5 баллов.

"Заря" (37 пунктов) находится на седьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

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В следующем туре УПЛ дончане 18 мая сразятся с "Ингульцом", а луганский клуб днем ранее встретится с "Полесьем".

Перед этим "Шахтер" в среду, 14 мая, сыграет финальный матч Кубка Украины против "Динамо". Поединок в Житомире начнется в 18:30.