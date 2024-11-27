"Шахтер" в меньшинстве растерял преимущество в два мяча и проиграл ПСВ в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" уступил нидерландскому ПСВ в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Невероятно драматичный поединок на стадионе "Филипс" в Эйндховене завершился со счетом 3:2 .

Уже на 8-й минуте встречи "горняки" открыли счет – Ефим Конопля во время контратаки сыграл в стенку с Александром Зубковым, после чего прострелил с правого фланга, а Даниил Сикан в одно касание в падении переправил мяч в дальний угол.

На 37-й минуте дончане удвоили свое преимущество. Конопля на правом фланге атаки отобрал мяч у Маттео Дамса и отдал передачу в штрафную на Зубкова, а тот низом точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме действующий чемпион Нидерландов продолжил атаковать. На 69-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве – защитник "оранжево-черных" Педро Энрике получил прямую красную карточку за грубый фол против Йогана Бакайоко перед собственной штрафной.

До 87-й минуты "горнякам" удавалось сдерживать напор соперника, однако в самой концовке противостояния подопечные Марино Пушича пропустили трижды. Дубль оформил Малик Тильман, забив на 87-й и 90-й минутах. А на 90+5-й минуте Рикардо Пепи вырвал для ПСВ победу.

Обзор матча ПСВ – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

После пяти туров "горняки" занимают 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка. ПСВ с 8 баллами поднялся на 18-ю позицию.

В следующем туре самого престижного евротурнира "Шахтер" встретится с "Баварией", а ПСВ сразится с "Брестом". Оба матча состоятся 10 декабря.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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