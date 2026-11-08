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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" и вернул себе лидерство в УПЛ

"Горняки" и "бело-синие" не забили голов в напряженном очном противостоянии.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 0:0.

В первом тайме команды активно обменивались голевыми моментами, но так и не смогли открыть счет. У "Динамо" лучший шанс на 37-й минуте имел Назар Волошин, но из пределов штрафной площадки не сумел переиграть вратаря "горняков" Дмитрия Ризныка.

Дончане на 39-й минуте ответили опасным ударом Алиссон из пределов штрафной площадки, но голкипер "бело-синих" Георгий Бущан совершил сейв.

В компенсированное к первому тайму время у Алисона была еще одна прекрасная возможность, но после его удара из-за пределов штрафной площадки мяч попал в ближнюю штангу.

А уже на старте второго тайма "Шахтер" остался в меньшинстве — перед угловым ударом "Динамо" на 54-й минуте бразильский крайний защитник "оранжево-черных" Винисиус Тобиас получил прямую красную карточку за отмашку против защитника киевлян Владислава Дубинчака.

В большинстве подопечные Мацея Кендзерека давили на ворота соперника и пытались вырвать победу, однако подопечным Арды Турана удалось в меньшинстве не пропустить.

Более того, "горняки" могли даже вырвать победу, но удар Невертона с острого угла на 88-й минуте потянул Бущан.

Обзор матча "Шахтер" — "Динамо"

После этого матча "Шахтер" (29 очков) вернулся на первое место в УПЛ, обойдя "Полесье" (28 баллов), которое имеет игру в запасе. "Динамо" (23 пункта) с поединком в запасе находится на третьей позиции.

В следующем туре "Шахтер" 20 ноября сыграет с "Левым Берегом", а "Динамо" 22 ноября будет противостоять "Оболони".

Напомним, недавно гранды отечественного футбола также встречались в 1/8 финала Кубка Украины: "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" (3:0) и вышел в четвертьфинал.

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