"Шахтер" в меньшинстве удержал победу над "Ворсклой" и оторвался на вершине УПЛ (видео)

"Шахтер" на выезде одолел "Ворсклу" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 0:1 .

Дончане вышли вперед на 22-й минуте встречи. Даниил Сикан удачно сыграл на добивании после того, как голкипер хозяев Павел Исенко отразил удар Александра Зубкова после прострела от бразильца Кевина.

Во втором тайме "горняки" остались в меньшинстве – на 56-й минуте Зубков получил прямую красную карточку за то, что на добивании не дотянулся до мяча и задел голову Исенко.

Однако воспользоваться численным преимуществом и избежать поражения полтавская команда не смогла.

Обзор матча "Ворскла" – "Шахтер"

После этой победы "Шахтер" (52 очка) продолжает лидировать в УПЛ. Подопечные Марино Пушича на 4 балла опережают "Динамо" и "Кривбасс". В то же время криворожский клуб сыграл на два матча больше. "Ворскла" (30 пунктов) находится на седьмой позиции.

В следующих поединках чемпионата Украины "горняки" 18 апреля сыграют с "Зарей", а полтавчане 20 апреля примут "Колос".

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