"Шахтер" в меньшинстве вырвал победу в матче УПЛ и возглавил турнирную таблицу

В пятницу, 2 сентября, в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) львовский "Рух" принимал донецких "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" вырвал победу в выездном матче УПЛ против львовского "Руха" — 0:1 .

На 35-й минуте поединка "горняки" остались в меньшинстве — красную карту получил Михаил Мудрик. Игрок сзади наступил на ногу Марку Сапузи.

Несмотря на это, "Шахтер" сумел провать оборону соперника и забить гол в ворота Юрия Панькива. На 78-й минуте отличился Ефим Конопля.

Теперь "Шахтер" имеет в своем активе 7 очков и возглавил турнирную таблицу УПЛ. Проиграв третий матч на старте сезона, "Рух" находится в самом дне чемпионата.

В следующем туре "горняки" дома встретятся с "Черноморцем", а львовская команда будет принимать луганскую "Зарю".

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