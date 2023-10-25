"Шахтер" в первом матче с новым тренером минимально проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" уступил "Барселоне" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на Олимпийском стадионе в Барселоне завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме каталонцы дважды поразили ворота "горняков". На 28-й минуте встречи счет открыл Ферран Торрес, добив мяч в сетку после того, как Фермин Лопес попал в штангу.

Спустя восемь минут "сине-гранатовые" удвоили свое преимущество. Фермин Лопес ударом из пределов штрафной от штанги вколотил мяч в сетку ворот Дмитрия Ризныка.

Во втором тайме "Шахтер" сумел сократить отставание в счете. На 62-й минуте Георгий Судаков получил передачу на ход от Иракли Азарова и из пределов штрафной мощно пробил мимо голкипера.

На 70-й минуте каталонцы имели двойной шанс. Фермин Лопес сразу с линии штрафной пробил в штангу, а затем он же головой замкнул подачу с левого фланга, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На последних минутах "горняки" большими силами пошли в атаку и заставили соперника понервничать, но вырвать ничью украинскому клубу не удалось.

Обзор матча

Отметим, что накануне "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. "Горняков" возглавил боснийский специалист Марино Пушич, который до этого работал помощником наставника нидерландского "Фейеноорда" Арне Слота. Именно Пушич уже руководил действиями "оранжево-черных" в игре с "Барселоной".

После поражения "Шахтер" (3 очка) остался на третьем месте группы H. "Барселона" (9 баллов) лидирует в этом квартете. На второй позиции – "Порту" (3), последний – "Антверпен" (0).

В другом матче третьего тура группы H "Антверпен" примет "Порту". Этот поединок также состоится 25 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

В четвертом туре групповой стадии ЛЧ, 7 ноября, "Шахтер" в немецком Гамбурге сыграет номинально домашний поединок с "Барселоной", а "Порту" и "Антверпен" проведут очную встречу в Португалии.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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