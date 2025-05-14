"Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" и стал обладателем Кубка Украины (видео)

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Реклама

Донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

Первыми в этом матче забили "бело-синие". На 44-й минуте Андрей Ярмоленко из пределов штрафной точно пробил в одно касание в правый нижний угол после прострела Владислава Дубинчака с левого фланга. Этот гол позволил подопечным Александра Шовковского отправиться на перерыв в роли лидера.

Во втором тайме "горняки" отыгрались усилиями вышедших на замену футболистов. На 64-й минуте сработала бразильская связка – Алиссон выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Кауан Элиас.

Реклама

Таким образом, основное время поединка завершилось вничью 1:1. Следовательно, игра перешла в экстра-таймы. За два дополнительных тайма по 15 минут ни одна из команд отличиться не сумела, поэтому обладатель трофея определялся в серии пенальти.

В серии пенальти подопечные Марино Пушича реализовали все шесть своих ударов, тогда как у киевлян решающий 11-метровый не забил Александр Караваев – сейв совершил голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Ризнык.

Полное видео матча "Шахтер" – "Динамо"

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Реклама

За два тура до конца "Динамо" лидирует в текущем розыгрыше УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков. "Шахтер" идет третьим, отставая от второго места на 5 баллов.