"Шахтер" в серии пенальти проиграл "Панатинаикосу" и выбыл из квалификации Лиги Европы (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26, в серии пенальти уступив греческому "Панатинаикосу" в чрезвычайно напряженном двухматчевом противостоянии.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоялась 14 августа на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

Основное время ответного матча завершилось со счетом 0:0. На 38-й минуте за "Шахтер" забил Невертон, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

На 82-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Олег Очеретько.

На это эмоционально среагировал главный тренер донецкого клуба Арда Туран, который за пределами поля также получил красную карточку и вынужден был отправиться на трибуны.

На 89-й минуте "оранжево-черные" могли забить даже вдесятером – Невертон замкнул прострел Алиссона ударом головой в штангу.

Поскольку в первом поединке, который состоялся 7 августа в Афинах, команды также сыграли вничью со счетом 0:0 , то игра перешла в экстра-таймы.

В экстра-таймах ни одна из команд также не сумела распечатать ворота соперника, так что все решалось в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Панатинаикоса".

Обзор матча "Панатинаикос" – "Шахтер"

Таким образом, "Панатинаикос" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором".

"Шахтер" продолжит выступления в раунде плей-офф отбора Лиги конференций, где соперником "горняков" станет швейцарский "Серветт". Матчи состоятся 21 и 28 августа.

Победитель противостояния между "Шахтером" и "Серветтом" выйдет в основную стадию Лиги конференций. Проигравший вылетит из еврокубков.

Напомним, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташп" (4:2, 2:0).