"Шахтер" в шутку о погоде потроллил "Динамо" турнирным положением в УПЛ

На зимний перерыв "горняки" ушли лидерами.

Донецкий "Шахтер" решил подколоть принципиального соперника в лице киевского "Динамо".

Так, на своей странице в Twitter "горняки" разместили турнирное положение перед уходом на зимний перерыв, где вспомнили, что именно они являются лидером турнирной таблицы.

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала пост, где написала следующее: прогноз погоды на зиму +2. Именно два очка пока разделяют донецкий коллектив от "бело-синих" в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Интересно и то, что напротив "Шахтера" нарисовано солнце, а напротив "Динамо" – снег.

Между тем прогноз погоды на зиму +2 pic.twitter.com/NUqF2X6dcA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2021

После 18 туров "Шахтер" имеет 47 очков. "Динамо", в свою очередь, имеет 45 баллов;

До последнего тура перед зимней паузой "бело-синие" имели одинаковое количество очков с "горняками", но сыграли вничью в последнем матче года с луганской "Зарей" ;

Весенняя часть Чемпионата Украины начнется в феврале. Базовая дата 19-го тура – 26 февраля 2021 года.

В последний раз "Шахтер" завершал осенью часть чемпионата лидером УПЛ в сезоне 2019/20. В прошлом сезоне лидерство осталось за киевским "Динамо" на расстоянии от "горняков" на четыре очка.