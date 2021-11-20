"Шахтер" в сложном поединке дожал "Рух", но позволил "Динамо" захватить лидерство в УПЛ

"Шахтер" в сложном поединке дожал "Рух", но позволил "Динамо" захватить лидерство в УПЛ

Команда Роберто Де Дзерби забила два гола в конце встречи.

Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над львовским "Рухом" в домашнем поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0 .

Несмотря на достаточное количество голевых моментов и отсутствие таковых у соперника, "горнякам" долгое время не удавалось распечатать ворота Юрия Панькива. На 83-й минуте Манор Соломон имел отличный шанс открыть счет, но красивым обводящим ударом попал в штангу.

И все же донецкий клуб сумел вырвать победу. Спасателями "Шахтера" стали Маркос Антонио и Тете, забившие на 85-й и 88-й минутах соответственно.

Отметим, что конец поединка был очень нервным. За чрезмерные эмоции арбитр показал красную карточку главному тренеру "Шахтера".

После 15 туров "Шахтер" (38 очков) опустился на второе место в УПЛ. Подопечные Роберто Де Дзерби по дополнительным показателям пропустили на вершину таблицы киевское "Динамо", которое накануне разбило "Черноморец" (6:1) .

. "Рух" (13 баллов) остался на 10-й позиции.

В следующем туре УПЛ "горняки" 28 ноября на выезде сыграют с "Ингульцом", а перед этим 24 ноября в Милане проведут матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Интера".

"Рух" в 16-м туре УПЛ 28 ноября примет "Металлист 1925".

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