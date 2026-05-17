"Шахтер" в статусе чемпиона одолел "Кривбасс" в результативном матче УПЛ

"Кривбасс" — "Шахтер" / facebook.com/fckryvbas

"Шахтер" одержал победу над "Кривбассом" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 2:3 .

Начало встречи дважды откладывалось из-за воздушной тревоги и угрозы удара российских оккупантов. После отбоя командам все же удалось выйти на поле и "горняки" дважды поразили ворота хозяев под занавес первого тайма — голами отличились Лассина Траоре и Проспер Оба.

Во втором тайме криворожцы сократили отставание — на 58-й минуте забил Глейкер Мендоса. Однако уже через 10 минут Оба оформил дубль, вернув дончанам преимущество в два мяча.

На 87-й минуте Ярослав Шевченко снова приблизил "Кривбасс" в счете к "Шахтеру", но подопечные Арды Турана все же удержали победу.

Для "Шахтера" (72 очка) этот матч уже не имел турнирного значения — еще в позапрошлом туре донецкий клуб досрочно стал чемпионом УПЛ. "Кривбасс" (47 баллов) остался на шестой позиции.

В заключительном туре УПЛ "оранжево-черные" 21 мая сыграют с "Колосом", а команда Патрика ван Леувена 23 мая сразится с "Александрией".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

