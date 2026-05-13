- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
"Шахтер" в статусе новоиспеченного чемпиона УПЛ победил "Оболонь"
"Горняки" одолели "пивоваров" в матче, который неоднократно прерывался из-за воздушных тревог.
"Шахтер" обыграл "Оболонь" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1.
Подопечные Арды Турана дважды поразили ворота соперника уже на старте первого тайма. На 9-й минуте встречи счет открыл Лука Мейреллиш с передачи Педриньо.
На 14-й минуте "горняки" укрепили свое преимущество — Алаа Грам с правого полуфланга сильным ударом отправил мяч в дальний угол.
На 17-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги и угрозы удара российских оккупантов. Через полчаса прозвучал отбой, но команды не успели вернуться на поле — снова воздушная тревога.
Еще через пол часа был отбой тревоги и игра все же возобновилась. Команды сыграли всего семь минут, как в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги, затянувшейся еще на пол часа.
После возобновления игры "пивовары" сравняли счет — на 44-й минуте точный удар нанес Максим Чех.
Сразу после завершения первого тайма команды начали второй. Дальше поединок уже не прерывался — "оранжево-черные" довели дело до победы. На 90-й минуте окончательный счет игры установил форвард дончан Марьян Швед.
Обзор матча "Шахтер" — "Оболонь"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Шахтера" (69 очков) этот матч уже не имел турнирного значения — еще в прошлом туре донецкий клуб досрочно стал чемпионом УПЛ. "Оболонь" (28 баллов) находится на 12-й позиции.
В следующем туре "горняки" встретятся с "Кривбассом", а "пивовары" сразятся с "Колосом". Оба поединка состоятся 17 мая.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.