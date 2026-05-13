"Шахтер" в статусе новоиспеченного чемпиона УПЛ победил "Оболонь"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

"Шахтер" обыграл "Оболонь" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

Подопечные Арды Турана дважды поразили ворота соперника уже на старте первого тайма. На 9-й минуте встречи счет открыл Лука Мейреллиш с передачи Педриньо.

На 14-й минуте "горняки" укрепили свое преимущество — Алаа Грам с правого полуфланга сильным ударом отправил мяч в дальний угол.

Реклама

На 17-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги и угрозы удара российских оккупантов. Через полчаса прозвучал отбой, но команды не успели вернуться на поле — снова воздушная тревога.

Еще через пол часа был отбой тревоги и игра все же возобновилась. Команды сыграли всего семь минут, как в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги, затянувшейся еще на пол часа.

После возобновления игры "пивовары" сравняли счет — на 44-й минуте точный удар нанес Максим Чех.

Сразу после завершения первого тайма команды начали второй. Дальше поединок уже не прерывался — "оранжево-черные" довели дело до победы. На 90-й минуте окончательный счет игры установил форвард дончан Марьян Швед.

Реклама

Обзор матча "Шахтер" — "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" (69 очков) этот матч уже не имел турнирного значения — еще в прошлом туре донецкий клуб досрочно стал чемпионом УПЛ. "Оболонь" (28 баллов) находится на 12-й позиции.

В следующем туре "горняки" встретятся с "Кривбассом", а "пивовары" сразятся с "Колосом". Оба поединка состоятся 17 мая.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Реклама

Новости партнеров