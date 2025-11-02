"Шахтер" в жарком Классическом одолел "Динамо" и оторвался на вершине УПЛ

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

Подопечные Арды Турана открыли счет уже на 3-й минуте встречи – Эгиналду головой замкнул подачу с углового, которую выполнил Педриньо да Силва.

На старте второго тайма "бело-синие" создали сразу два очень острых момента. Сначала Дмитрий Ризнык в красивом прыжке парировал удар Виталия Буяльского в дальний угол. А затем Владислав Кабаев переправил мяч в ворота на дальней штанге после подачи с углового и скидки от Алиу Тиаре, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Но сразу после этого забил "Шахтер", укрепив свое преимущество в счете – Невертон на 54-й минуте из-за пределов штрафной шикарным ударом попал в дальнюю "девятку".

Однако уже на 56-й минуте подопечные Александра Шовковского сократили отставание в счете – Буяльский в центре штрафной ударом в одно касание замкнул прострел Александра Караваева с правого фланга.

В конце Классического киевляне атаковали в надежде спастись от поражения, но не сумели этого сделать. В то же время дончане забили в третий раз – на 90+4-й минуте Владислав Кабаев послал мяч в свои ворота, когда хотел помешать удару Изаки Силвы.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

После этой победы "Шахтер" (24 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".

Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.