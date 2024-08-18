"Шахтер" вернулся на победную тропу, одолев дебютанта УПЛ (видео)

"Шахтер" победил "Левый Берег" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече подопечные Марино Пушича забили во втором тайме. На 63-й минуте Даниил Сикан с близкого расстояния замкнул передачу Педриньо с левого фланга штрафной.

Обзор матча "Левый Берег" – "Шахтер"

Добавим, что в прошлом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Полесью". Дончане с 6 очками после трех матчей поднялись на второе место в УПЛ.

"Левый Берег", который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Украины, проиграл все три поединка на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

В 4-м туре УПЛ "оранжево-черные" 24 августа на выезде сыграют с "Александрией", а столичная команда 26 августа примет "Черноморец".

Ранее сообщалось, что "Динамо" пропустило на 42-й секунде, но одержало волевую победу над "Карпатами" в рамках 3-го тура УПЛ.

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