Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Шахтер" вернулся на победную тропу, одолев дебютанта УПЛ (видео)

"Шахтер" вернулся на победную тропу, одолев дебютанта УПЛ (видео)

"Левый Берег" – "Шахтер" / Фото: ФК "Левый Берег"

"Горняки" минимально обыграли "Левый Берег".

"Шахтер" победил "Левый Берег" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киеве завершился со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече подопечные Марино Пушича забили во втором тайме. На 63-й минуте Даниил Сикан с близкого расстояния замкнул передачу Педриньо с левого фланга штрафной.

Обзор матча "Левый Берег" – "Шахтер"

Добавим, что в прошлом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Полесью". Дончане с 6 очками после трех матчей поднялись на второе место в УПЛ.

"Левый Берег", который является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Украины, проиграл все три поединка на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

В 4-м туре УПЛ "оранжево-черные" 24 августа на выезде сыграют с "Александрией", а столичная команда 26 августа примет "Черноморец".

Ранее сообщалось, что "Динамо" пропустило на 42-й секунде, но одержало волевую победу над "Карпатами" в рамках 3-го тура УПЛ.

Читайте также:

УПЛ: "Кривбасс" в матче с двумя удалениями обыграл "Верес", ЛНЗ одержал волевую победу над "Рухом"

"Кривбасс" требует заменить арбитра матча плей-офф отбора Лиги конференций: скандальная причина

Воспитанник "Карпат" погиб на войне с российскими оккупантами

Похожие темы:

Следующая публикация