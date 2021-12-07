"Шахтер" вместе с клубом АПЛ поборется за юного бразильского таланта — СМИ

Его клуб планирует заработать на нем большие деньги.

Донецкий " Шахтер " проявляет заинтересованность в юном футболисте бразильского "Интернасьоналя" — Юри Алберто.

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, "горняки" вышли на агента 20-летнего форварда, чтобы узнать подробности. Кроме "Шахтера" на Алберто также претендует и лондонский "Арсенал".

Выяснилось, что бразильский клуб готов рассмотреть продажу своего нападающего за 15 миллионов евро. Охотнее всего "Интернасьонал" будет вести переговоры летом, поскольку рассчитывает, что в этот период будет больший спрос, который может привести к максимальному повышению стоимости игрока.

Контракт Алберто с "Интернасьоналем" заканчивается летом 2025 года. В 2021 году форвард забил 18 голов в 53 матчах за бразильский клуб. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Добавим, что "Шахтер" надолго потерял основного нападающего – Лассину Траоре. Сейчас из форвардов у дончан есть только Даниил Сикан и Фернандо, вынужденно играющий на этой позиции.