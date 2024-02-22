"Шахтер" во Франции проиграл "Марселю" и вылетел из Лиги Европы (видео)

"Горняки" забили первыми, но затем пропустили трижды.
Донецкий "Шахтер" уступил французскому "Марселю" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завершил выступления в еврокубках в сезоне-2023/24. Поединок на стадионе "Велодром" в Марселе завершился со счетом 3:1.
Первый поединок между "горняками" и "провансальцами", который состоялся 15 февраля на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге, завершился вничью со счетом 2:2. Поэтому перед ответной игрой команды имели равные шансы на выход в 1/8 финала.
Дончане удачно начали матч и уже на 12-й минуте вышли вперед. Жонатан Клосс сбил Эгиналду в штрафной французского клуба, а Георгий Судаков хладнокровно реализовал пенальти.
Достаточно быстро хозяева поля отыгрались. На 23-й минуте Тарас Степаненко ошибся неподалеку от собственных ворот, после чего Амин Харит отдал передачу в штрафную, где Пьер-Эмерик Обамеянг уверенно переиграл Дмитрия Ризныка.
Так что первый тайм закончился вничью. А вот во второй половине встречи "провансальцы" забили еще дважды и завоевали путевку в следующую стадию турнира. На 74-й минуте после провала в обороне "горняков" Исмаила Сарр расстрелял ворота, воспользовавшись передачей от Обамеянга.
На 81-й минуте французский клуб забил в третий раз. После подачи Клосса со штрафного с правого фланга Степаненко переправил мяч на дальнюю штангу, где Жоффре Кондогбия забил в пустые ворота.
Добавим, что перед вторым матчем против чемпиона Украины "Марсель" уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, команду возглавил Жан-Луи Гассе.
Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.
Обзор матча "Марсель" – "Шахтер"
Будет добавлен в скором времени.
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