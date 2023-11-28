"Шахтер" во второй раз обыграл "Антверпен" в Лиге чемпионов и гарантировал себе евровесну (видео)

В этом сезоне "горняки" точно сыграют в плей-офф еврокубков.

Донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Антверпен" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 1:0 .

Уже на 12-й минуте встречи чемпиону Украины удалось выйти вперед. Николай Матвиенко ударом головой замкнул подачу со штрафного от Александра Зубкова.

На 39-й минуте "Шахтер" был близок к тому, чтобы забить во второй раз. Невертон с близкого расстояния пробил в голкипера, Георгий Судаков сыграл на добивании головой, но мяч полетел выше ворот.

Во втором тайме у подопечных Марино Пушича было несколько отличных моментов, чтобы увеличить свое преимущество. Бельгийский клуб дважды спасала перекладина. На 56-й минуте голкипер "Антверпена" Жан Бюте перевел в каркас ворот дальний удар Иракли Азарова, а еще через пять минут он подобным образом отразил выстрел Тараса Степаненко из-за пределов штрафной.

Еще один супермомент "Шахтер" создал в конце матча, когда соперник направил все свои усилия на атаку. Артем Бондаренко вышел на свидание с голкипером после передачи Зубкова, обыграл его и, казалось, бил в пустые ворота. Однако полузащитник "Антверпена" Артур Вермерен не дал мячу пересечь линию ворот.

Обзор матча "Шахтер" – "Антверпен"

Таким образом, "оранжево-черные" обыграли действующего чемпиона Бельгии во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Во 2-м туре "Шахтер" в выездном поединке с невероятным камбэком победил "Антверпен" со счетом 3:2.

Одержав третью победу в текущем сезоне ЛЧ, "Шахтер" (9 очков) за тур до конца группового этапа обеспечил себе еврокубковую весну. "Горняки" как минимум финишируют на третьем месте в своей группе и сыграют в плей-офф Лиги Европы, но также сохраняют шансы на топ-2 и плей-офф Лиги чемпионов.

"Антверпен", который проиграл все пять матчей в этом евросезоне, уже точно займет последнюю позицию квартета и попрощается с еврокубками.

В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" примет "Порту" (28 ноября, 22:00 по киевскому времени).

Текущее турнирное положение в квартете H: "Барселона" (9 очков), "Порту" (9), "Шахтер" (9), "Антверпен" (0).

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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