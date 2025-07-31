"Шахтер" во второй раз обыграл "Бешикташ" и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" обыграл турецкий "Бешикташ" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26. Номинально домашний для украинского клуба поединок на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове завершился со счетом 2:0 .

Первая встреча между командами в Стамбуле завершилась победой "горняков" со счетом 4:2.

В ответном матче подопечные Арды Турана открыли счет уже на 12-й минуте – Кевин вошел в штрафную площадку стамбульского клуба и пробил точно в дальнюю "девятку".

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Перед перерывом "оранжево-черные" забили во второй раз – на 45+2-й минуте Кауан Элиас на дальней штанге замкнул прострел Винисиуса Тобиаса.

Ответить хоть одним голом подопечные Уле Гуннара Сульшера не сумели.

Обзор матча "Шахтер" – "Бешикташ"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" по сумме двух матчей победил "Бешикташ" со счетом 6:2 и вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с греческим "Панатинаикосом", который во 2-м квалифай-раунде Лиги чемпионов вылетел от шотландского "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

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Поединки "Шахтера" против "Панатинаикоса" состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

"Бешикташ" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций сразится с ирландским клубом "Сент-Патрикс", который во 2-м отборочном раунде Лиги конференций прошел эстонский "Нымме Калью" (1:0, 2:2).

Ранее сообщалось, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.