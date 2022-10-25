"Шахтер" во второй раз обыграл "Селтик" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Донецкий "Шахтер" победил шотландский "Селтик" в рамках 5-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА. Встреча в городе Эйрдри на стадионе "Эксельсиор" завершилась со счетом 0:1 .

В первом тайме у хозяев была прекрасная возможность выйти вперед, но 19-й минуте Адам Брукс не забил пенальти.

А после перерыва дончане наказали соперника за упущенный шанс. На 64-й минуте Владислав Погорелый стал автором решающего мяча в этом противостоянии.

Отметим, что это уже вторая победа "оранжево-черных" над "кельтами" в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Первый поединок "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.

В другом матче этой группы мадридский "Реал" U-19 на выезде одолел сверстников из "РБ Лейпцига" - 2:3.

Таким образом, за тур до завершения группового этапа "Шахтер" (9 очков) гарантировал себе второе место в квартете и выход в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. "Реал" (13 баллов) досрочно выиграл группу и пробился сразу в 1/8 финала. "РБ Лейпциг" (4) и "Селтик" (3) лишились шансов на продолжение борьбы в турнире.

В заключительном туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА "горняки" 2 ноября будут принимать "РБ Лейпциг", а "Реал" дома сыграет против "Селтика".

Напомним, сегодня вечером в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между собой сыграют взрослые команды "Шахтера" и "Селтика". Поединок в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

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