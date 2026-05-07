"Шахтер" во второй раз проиграл "Кристал Пэлас" и не вышел в финал Лиги конференций

"Кристал Пэлас" — "Шахтер" / © Associated Press

Донецкий "Шахтер" уступил английскому "Кристал Пэлас" в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля могли открывать счет уже на 10-й минуте встречи — Жан-Филипп Матета выиграл верховую борьбу и головой сбросил мяч на ход Ереми Пино, а тот низом точно пробил в дальний угол. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за офсайда у Пино.

"Орлы" продолжили атаковать и на 25-й минуте открыли счет. Удар Адама Уортона из-за пределов штрафной площадки потянул Дмитрий Ризнык, а затем после прострела Даниэля Муньоса мяч рикошетом от ноги Педро Энрике залетел в ворота — автогол записали на защитника "горняков".

На 34-й минуте подопечные Арды Турана отыгрались — Педро Энрике сыграл к центру штрафной площадки на Эгиналду, а тот вторым касанием красиво отправил мяч в ближнюю "девятку".

В конце первого тайма подопечные Оливера Гласнера могли снова выйти вперед, но Матета ударом слета с разворота попал в штангу.

На старте второго тайма "Кристал Пэлас" таки повел в счете — на 52-й минуте Исмаила Сарр замкнул прострел Тайрика Митчелла с левого фланга.

До финального свистка "Шахтер" не прекращал атаковать, пытаясь забить, но эта задача оказалась не по силам.

В первой встрече между командами, которая состоялась 30 апреля в польском Кракове, "горняки" уступили "орлам" со счетом 1:3.

Таким образом, "Кристал Пэлас" победил "Шахтер" со счетом 5:2 по итогам двух матчей и вышел в финал Лиги конференций.

"Кристал Пэлас" в финале Лиги конференций сыграет с испанским "Райо Вальекано", который в полуфинале одолел французский "Страсбург" (1:0, 1:0).

Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

