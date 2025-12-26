ТСН в социальных сетях

Проспорт
115
1 мин

"Шахтер" вошел в топ-100 клубов мира по стоимости состава: кто возглавляет рейтинг

Первое место в списке занял мадридский "Реал".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных клубов мира по трансферной стоимости составов, в котором нашлось место и донецкому "Шахтеру".

"Горняки" расположились в списке на 70-м месте с суммарной стоимостью состава 163,3 миллиона евро.

Возглавляет рейтинг мадридский "Реал". Суммарная стоимость футболистов испанского гранда составляет 1,38 млрд евро.

На второй позиции идет лондонский "Арсенал" (1,29 млрд евро), на третьем – "Манчестер Сити" (1,19 млрд евро).

Топ-10 клубов мира по стоимости состава:

1. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,38 млрд евро

2. "Арсенал" (Англия) – 1,29 млрд евро

3. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,19 млрд евро

4. ПСЖ (Франция) – 1,19 млрд евро

5. "Челси" (Англия) – 1,18 млрд евро

6. "Барселона" (Испания) – 1,12 млрд евро

7. "Ливерпуль" (Англия) – 1,04 млрд евро

8. "Бавария" (Германия) – 980,65 млн евро

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 878,5 млн евро

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 878,5 млн. евро

Напомним, "Шахтер" отправился на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ. "Горняки" имеют одинаковое количество очков с лидером чемпионата ЛНЗ (по 35), но именно черкасский клуб стал "зимним чемпионом", поскольку имеет преимущество над дончанами благодаря победе (4:1) в очной встрече.

Также подопечные Арды Турана пробились в 1/8 финала Лиги конференций.

