"Шахтер" вошел в топ-100 клубов мира по стоимости состава: кто возглавляет рейтинг

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных клубов мира по трансферной стоимости составов, в котором нашлось место и донецкому "Шахтеру".

"Горняки" расположились в списке на 70-м месте с суммарной стоимостью состава 163,3 миллиона евро.

Возглавляет рейтинг мадридский "Реал". Суммарная стоимость футболистов испанского гранда составляет 1,38 млрд евро.

Реклама

На второй позиции идет лондонский "Арсенал" (1,29 млрд евро), на третьем – "Манчестер Сити" (1,19 млрд евро).

Топ-10 клубов мира по стоимости состава:

1. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,38 млрд евро

2. "Арсенал" (Англия) – 1,29 млрд евро

3. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,19 млрд евро

Реклама

4. ПСЖ (Франция) – 1,19 млрд евро

5. "Челси" (Англия) – 1,18 млрд евро

6. "Барселона" (Испания) – 1,12 млрд евро

7. "Ливерпуль" (Англия) – 1,04 млрд евро

Реклама

8. "Бавария" (Германия) – 980,65 млн евро

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 878,5 млн евро

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 878,5 млн. евро

Напомним, "Шахтер" отправился на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ. "Горняки" имеют одинаковое количество очков с лидером чемпионата ЛНЗ (по 35), но именно черкасский клуб стал "зимним чемпионом", поскольку имеет преимущество над дончанами благодаря победе (4:1) в очной встрече.

Реклама

Также подопечные Арды Турана пробились в 1/8 финала Лиги конференций.