- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" вошел в топ-100 клубов мира по стоимости состава: кто возглавляет рейтинг
Первое место в списке занял мадридский "Реал".
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных клубов мира по трансферной стоимости составов, в котором нашлось место и донецкому "Шахтеру".
"Горняки" расположились в списке на 70-м месте с суммарной стоимостью состава 163,3 миллиона евро.
Возглавляет рейтинг мадридский "Реал". Суммарная стоимость футболистов испанского гранда составляет 1,38 млрд евро.
На второй позиции идет лондонский "Арсенал" (1,29 млрд евро), на третьем – "Манчестер Сити" (1,19 млрд евро).
Топ-10 клубов мира по стоимости состава:
1. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,38 млрд евро
2. "Арсенал" (Англия) – 1,29 млрд евро
3. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,19 млрд евро
4. ПСЖ (Франция) – 1,19 млрд евро
5. "Челси" (Англия) – 1,18 млрд евро
6. "Барселона" (Испания) – 1,12 млрд евро
7. "Ливерпуль" (Англия) – 1,04 млрд евро
8. "Бавария" (Германия) – 980,65 млн евро
9. "Тоттенхэм" (Англия) – 878,5 млн евро
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 878,5 млн. евро
Напомним, "Шахтер" отправился на зимнюю паузу на втором месте в УПЛ. "Горняки" имеют одинаковое количество очков с лидером чемпионата ЛНЗ (по 35), но именно черкасский клуб стал "зимним чемпионом", поскольку имеет преимущество над дончанами благодаря победе (4:1) в очной встрече.
Также подопечные Арды Турана пробились в 1/8 финала Лиги конференций.