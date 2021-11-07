"Шахтер" воспользовался неудачей "Динамо" и сбросил киевлян с вершины таблицы УПЛ

Команда Роберто Де Дзерби вышла на первое место благодаря победе над "Колосом".
Донецкий "Шахтер" обыграл ковалевский "Колос" в гостевом поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 3:1.
В первом тайме "горняки" отличились голами Николая Матвиенко и бразильца Фернандо. На это хозяева ответили только мячом Олега Ильина.
Во второй половине встречи подопечные Роберто Де Дзерби добили клуб из Ковалевки. Точку в матче на 72-й минуте поставил вышедший на замену Михаил Мудрик.
Добавим, что сегодня стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов подал в отставку. На матч против "Шахтера" команду вывел Ярослав Вишняк.
- Благодаря этой победе "горняки" (35 очков) возглавили УПЛ, обойдя по дополнительным показателям "Динамо". Киевляне 6 ноября сенсационно проиграли "Ворскле" на "Олимпийском".
- "Колос" (11 пунктов) остался на 11-й строчке.
- В следующем туре УПЛ после паузы на поединки национальных сборных "Шахтер" 20 ноября примет "Рух", а "Колос" на следующий день в Чернигове сыграет с "Десной".