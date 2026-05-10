"Шахтер" вплотную приблизился к "Динамо" по выигранным чемпионствам УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В воскресенье, 10 мая, донецкий "Шахтер" разгромил "Полтаву" (4:0) и досрочно стал чемпионом украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

"Шахтер" (66 очков) оформил чемпионство за три тура до конца сезона. "Оранжево-черные" стали недостижимыми для преследователей в турнирной таблице — отрыв от идущего вторым "Полесья" составляет 11 баллов.

Для "горняков" это 16-е чемпионство УПЛ в истории и первый трофей под руководством турецкого тренера Арды Турана, который возглавил команду после завершения прошлого сезона.

Благодаря этому "Шахтер" вплотную приблизился к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам УПЛ — киевляне 17 раз становились чемпионом Украины.

Все сезоны, когда "Шахтер" выигрывал УПЛ: 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24, 2025/26.

Напомним, в этом сезоне "Шахтер" также дошел до полуфинала Лиги конференций, где вылетел от английского "Кристал Пэлас".

