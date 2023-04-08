"Шахтер" вырвал победу над "Металлистом" и закрепился на первом месте в УПЛ (видео)

"Горняки" оторвались от "Днепра-1" на расстояние четырех баллов.

"Шахтер" обыграл "Металлист" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:0 .

Единственный мяч в этом поединке "горняки" забили на 64-й минуте. Артем Бондаренко воспользовался передачей Георгия Судакова и ударом из пределов штрафной вырвал победу для подопечных Игоря Йовичевича.

"Шахтер" (46 очков) укрепил лидерство в УПЛ. "Оранжево-черные" увеличили отрыв от ближайшего преследователя – "Днепра-1" – до 4 баллов. Днепряне завтра сыграют против "Львова". Харьковский клуб с 18 пунктами находится на предпоследней, 15-й, позиции.

12 апреля "горняки" на выезде встретятся со "Львовом" в перенесенном матче 6-го тура УПЛ. "Металлист" 15 апреля сойдется с "Вересом".

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