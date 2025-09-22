- Дата публикации
"Шахтер" вырвал победу над "Зарей" и сравнялся с лидерами УПЛ
"Горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата вместе с "Динамо" и "Колосом".
"Шахтер" обыграл "Зарю" в заключительном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече "горняки" забили на 87-й минуте. Точный удар нанес 18-летний бразильский новичок клуба Исаке Силва.
Ему ассистировал другой 18-летний бразильский новичок "оранжево-черных" Лука Мейреллиш.
Обзор матча "Шахтер" – "Заря"
После этого матча "Шахтер" (14 баллов) поднялся на второе место в УПЛ. Подопечные Арды Турана сравнялись по очкам с "Динамо" и "Колосом".
"Заря" (7 пунктов) располагается на десятой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре "Шахтер" 28 сентября сразится с "Рухом", а "Заря" днем ранее сыграет против "Оболони".