"Шахтер" вырвал победу над "Зарей" и сравнялся с лидерами УПЛ

"Горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата вместе с "Динамо" и "Колосом".

"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" обыграл "Зарю" в заключительном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече "горняки" забили на 87-й минуте. Точный удар нанес 18-летний бразильский новичок клуба Исаке Силва.

Ему ассистировал другой 18-летний бразильский новичок "оранжево-черных" Лука Мейреллиш.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря"

После этого матча "Шахтер" (14 баллов) поднялся на второе место в УПЛ. Подопечные Арды Турана сравнялись по очкам с "Динамо" и "Колосом".

"Заря" (7 пунктов) располагается на десятой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре "Шахтер" 28 сентября сразится с "Рухом", а "Заря" днем ранее сыграет против "Оболони".

