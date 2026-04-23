"Шахтер" вырвал победу над "Зарей" и укрепил лидерство в УПЛ

Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в перенесенном матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:2 .

"Горняки" открыли счет уже на 2-й минуте встречи — дебютный гол в составе "Шахтера" забил нигериец Проспер Оба, который зимой перешел в донецкий клуб из черкасского ЛНЗ.

На старте второго тайма луганчане отыгрались — Навин Малыш на 51-й минуте издали пробил в левый угол после того, как голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Ризнык вышел из ворот и выбил мяч кулаком.

После этого подопечные Арды Турана продолжили давить на ворота соперника и на 82-й минуте снова вышли вперед — Артем Бондаренко реализовал пенальти, назначенный за фол Малыша против Лассины Траоре в собственной штрафной площадке.

После этой победы "Шахтер" (57 очков) продолжает лидировать в УПЛ. Дончане увеличили отрыв от ближайшего преследователя — ЛНЗ — до 6 баллов. "Заря" (32 пункта) занимает 9-ю позицию.

В следующем туре УПЛ "горняки" 26 апреля сразятся с "Кудровкой", а подопечные Виктора Скрипника днем позже встретятся с "Вересом".

