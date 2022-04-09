"Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках с названиями городов-героев Украины вместо фамилий

"Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках с названиями городов-героев Украины вместо фамилий

На футболках "горняков" появились названия пострадавших от российской агрессии городов.

Игроки донецкого "Шахтера" проводят благотворительный поединок против греческого "Олимпиакоса" в специальных футболках, чтобы поддержать украинцев и информировать мировое сообщество о войне, которое Россия начала против Украины.

Подопечные Роберто Де Дзерби вышли на поле стадиона "Георгиос Караискакис" в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление российским оккупантам.

На спинах у игроков вместо их фамилий расположены названия городов, которые во время отпора вооруженной агрессии РФ получили почетное отличие "Город-герой Украины": Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.

На благотворительный матч с «Олимпиакосом» игроки «Шахтера» выйдут в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление вторжению России в Украину.



Мариуполь Ирпень Буча Гостомель Харьков Волноваха Чернигов Херсон Ахтырка Николаев pic.twitter.com/bK118GpWOs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

Матч "Олимпиакос" - "Шахтер" начался в 20:00 по киевскому времени. Смотрите игру в прямом эфире на нашем сайте.

Все средства от реализации билетов на этот матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Добавим, что в рамках благотворительного евротурного подопечные Роберто Де Дзерби проведут еще несколько матчей - против польской "Лехии" (14 апреля), турецкого "Фенербахче" (19 апреля) и хорватского "Хайдука" (1 мая).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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