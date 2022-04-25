"Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых Россией украинских детях (фото)

"Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых Россией украинских детях (фото)

Донецкий "Шахтер" устроил красноречивую акцию перед благотворительным матчем с турецким "Антальяспором", который состоялся в понедельник, 25 апреля.

Игроки донецкого клуба вышли на поле стадиона "Анталья Арена" в особенных футболках. Подопечные Роберто Де Дзерби почтили память 215 детей, убитых за время полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

На принте футболок "горняков" было изображение руки Валерии Глодан - молодой мамы с бейджиком из роддома о рождении ее дочери Киры в январе этого года.

Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка погибли в результате ракетного удара по Одессе, который российские оккупанты нанесли 23 апреля.

"215 детей убиты. Сколько будет еще?" - жирными буквами написано на футболках.

Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1. "Горняки" пропустили на первых минутах, но сумели ответить своими двумя голами. В середине первого тайма счет сравнял Манор Соломон, а на 76-й минуте решающий мяч забил Дмитрий Топалов.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Отметим, что трансляция матча "Антальяспор" - "Шахтер" отсутствовала, поскольку Федерация футбола Турции не дала разрешения на показ благотворительного поединка.

В следующем матче благотворительного евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами "Шахтер" 1 мая сыграет против хорватского "Хайдука".

Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу" (0:1), обыграла польскую "Лехию" (3:2) благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя и проиграла турецкому "Фенербахче" (0:1), проведя трогательную акцию ради 4-летней девочки из Мариуполя.

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