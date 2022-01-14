"Шахтер" взорвал трансферный рынок, оформив переход звездного бразильца

Первое зимнее усиление "горняков".

Донецкий " Шахтер " наконец-то оформил переход звездного футболиста амстердамского "Аякса" — Давида Нереса.

Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Отмечается, что за трансфер 24-летнего бразильца "горняки" заплатят 12 миллионов евро. Еще четыре миллиона "Аякс" может получить в качестве бонусов. Срок соглашения по нахождению форварда в составе украинского клуба пока не сообщается.

На позиции левого вингера в "Шахтере" выступает соотечественник Нереса — Тете. Недавно там выступал и Марлос, но он уже покинул клуб.

Нерес перебрался в "Аякс" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паула" за 22 миллиона евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро.

В этом сезоне на счету нападающего 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи. На его счету также один гол и семь поединков за сборную Бразилии, с которой в 2019 выиграл Кубок Америки;

"Шахтер" ушел на зимний перерыв лидером УПЛ. Отрыв от второго "Динамо" составляет два очка.

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