Шахтер – Янг Бойз: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду 6 ноября донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Янг Бойз" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В первых трех турах "Шахтер" сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3) и уступил лондонскому "Арсеналу" (0:1). Подопечные Марино Пушича занимают 30-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе одно очко.

"Янг Бойз" потерпел поражение от "Астон Виллы" (0:3), "Барселоны" (0:5) и "Интера" (0:1). Швейцарский клуб без набранных баллов находится на предпоследней, 35-й позиции турнирной таблицы ЛЧ.

Где смотреть матч Шахтер – Янг Бойз

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Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Янг Бойз

Букмекеры фаворитом грядущего поединка считают представителя Украины. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,14. Ничья – 3,60. Выигрыш "Янг Бойз" – 3,35.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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