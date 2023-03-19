"Шахтер" за четыре минуты обыграл "Рух" и вернулся на вершину УПЛ (видео)

"Горняки" потеснили "Днепр-1" с первого места в турнирной таблице.

"Шахтер" победил "Рух" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0 .

Оба гола "оранжево-черные" забили в первом тайме. На 27-й минуте отличился Николай Матвиенко, а на 31-й минуте преимущество дончан закрепил Дмитрий Крыськив.

После перерыва команды больше голов не забивали.

Обзор матча

"Шахтер" (42 очка) вернулся на первое место в турнирной таблице УПЛ – "горняки" опережают "Днепр-1" на три балла. "Рух" (17 пунктов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре, после международной паузы, команда Игоря Йовичевича 2 апреля сыграет с "Черноморцем", а "Рух" в этот же день будет противостоять "Заре".

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