"Шахтер" за шесть минут разобрался с "Минаем" и стал единоличным лидером УПЛ (видео)

"Горняки" не столкнулись с трудностями в поединке против главного аутсайдера чемпионата.

"Шахтер" одержал победу над "Минаем" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 2:0 .

Оба гола дончане забили в течение шести минут в середине первого тайма. На 24-й минуте счет открыл Георгий Судаков, реализовав пенальти.

На 30-й минуте подопечные Марино Пушича удвоили свое преимущество. Даниил Сикан нанес точный удар низом из-за пределов штрафной после передачи бразильца Кевина.

Обзор матча "Шахтер" – "Минай"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (43 очка) выбился в единоличные лидеры УПЛ. Донецкий клуб теперь на три балла опережает Кривбасс, хотя сыграл на один матч меньше. "Минай" (10 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 30 марта сыграют против "Оболони", а закарпатцы днем позже встретятся с "Александрией".

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