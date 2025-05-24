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"Шахтер" завершил провальный сезон УПЛ ничьей в матче с "Рухом" (видео)
"Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.
"Шахтер" сыграл вничью с "Рухом" в матче последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма "горняки" открыли счет – на 47-й минуте бразилец Эгиналду забил гол после передачи Артема Бондаренко.
На 58-й минуте львовяне отыгрались – точный удар в активе гамбийского форварда Бабукарра Фаала.
Обзор матча "Рух" – "Шахтер"
Будет добавлен в скором времени.
"Шахтер" (62 очка) досрочно стал бронзовым призером УПЛ, пропустив вперед "Динамо" и "Александрию". Донецкий клуб впервые за 29 лет финишировал ниже второго места в чемпионате Украины.
Несмотря на провальное выступление в чемпионате, "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где подопечные Марино Пушича в финале в серии пенальти одолели "Динамо".
"Рух" (38 баллов) находится на седьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины и не сумел пробиться в еврокубки.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" представил новую форму на сезон-2025/26.