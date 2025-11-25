- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Шанс для Лунина: Куртуа пропустит ближайший матч "Реала" в Лиге чемпионов
Украинский голкипер "сливочных" наконец-то сыграет первый матч в этом сезоне.
Главный вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против греческого "Олимпиакоса".
Об этом сообщает официальный сайт "Королевского клуба".
33-летнему бельгийцу диагностировали желудочно-кишечную вирусную инфекцию, он не полетел вместе с командой в Грецию.
Ожидается, что в поединке с "Олимпиакосом" ворота "сливочных" будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, для которого это будет первый матч в этом сезоне.
Матч "Олимпиакос" – "Реал" Мадрид состоится в среду, 26 ноября. Стартовый свисток прозучит в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что в составе греческого клуба выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
После четырех туров "Реал" (9 очков) занимает седьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Олимпиакос" (2 балла) идет на 31-й позиции.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда играет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.