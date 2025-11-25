Шанс для Лунина: Куртуа пропустит ближайший матч "Реала" в Лиге чемпионов

Тибо Куртуа / © Associated Press

Реклама

Главный вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против греческого "Олимпиакоса".

Об этом сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

33-летнему бельгийцу диагностировали желудочно-кишечную вирусную инфекцию, он не полетел вместе с командой в Грецию.

Реклама

Ожидается, что в поединке с "Олимпиакосом" ворота "сливочных" будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, для которого это будет первый матч в этом сезоне.

Матч "Олимпиакос" – "Реал" Мадрид состоится в среду, 26 ноября. Стартовый свисток прозучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в составе греческого клуба выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

После четырех туров "Реал" (9 очков) занимает седьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Олимпиакос" (2 балла) идет на 31-й позиции.

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда играет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.