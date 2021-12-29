Шанс для Лунина: основной вратарь и еще несколько игроков "Реала" заразились коронавирусом

Украинский голкипер может дебютировать за "Королевский клуб" в Примере.
Мадридский "Реал" сообщил, что несколько игроков команды получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Коронавирусную инфекцию подхватили основной вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга и нападающий Винисиус Жуниор.
Болезнь у Куртуа, с большой вероятностью, побудит главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти выпустить украинского голкипера Андрея Лунина в стартовом составе на матч 19-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который запланирован на 2 января.
Отметим, что Лунин недавно также получил положительный тест на коронавирус, но 24 декабря стало известно об выздоровлении 22-летнего украинца.
- Если Андрею доверят место в рамке ворот "бланкос" в игре с "Хетафе", то это будет его дебют за "Королевский клуб" в Ла Лиге.
- После 19 туров "Реал" единолично возглавляет Примеру, опережая ближайшего преследователя - "Севилью", имеющую поединок в запасе, на 8 очков.
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