Шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против "Лилля"

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

Как сообщил официальный сайт "сливочных", у него диагностировали травму отводящей мышцы левой ноги. Возможные сроки восстановления 32-летнего голкипера не называются.

Уже известно, что Куртуа не попал в заявку "Реала" на матч против "Лилля" в Лиге чемпионов, который состоится в среду, 2 октября.

Ожидается, что в поединке против французского клуба ворота мадридцев будет защищать украинец Андрей Лунин, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча.

В прошлом сезоне Лунин сыграл 31 матч за "Реал" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 поединков отыграв "на ноль". Вместе с мадридским клубом Андрей стал победителем Лиги чемпионов и испанской Примеры.

Ранее сообщалось, что Лунин номинирован на награду лучшему голкиперу 2024 года по версии авторитетного журнала France Football, который вручает "Золотой мяч".

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