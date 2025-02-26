Шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" остался вне заявки на полуфинальный матч Кубка Испании

Тибо Куртуа не примет участие в первой игре "сливочных" против "Реал Сосьедада",

Мадридский "Реал" обнародовал заявку на первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Реал Сосьедада". В нее попал украинский голкипер Андрей Лунин, в то время как основной вратарь команды бельгиец Тибо Куртуа пропустит поединок.

Список игроков, которые могут принять участие в предстоящем поединке, "Королевский клуб" опубликовал на своей странице в соцсети X.

В игре также не примут участие еще два ключевых футболиста "сливочных" – форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Федерико Вальверде.

Заявка мадридского "Реала" на матч против "Реал Сосьедада"

Заявка мадридского "Реала" на матч против "Реал Сосьедада" / Фото: x.com/realmadriden

Матч "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид состоится в среду, 26 февраля, на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Ответный поединок команды проведут 1 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, в другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4).

Действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

"Интер" обыграл "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии (видео)

УПЛ: результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица