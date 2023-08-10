Шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" получил серьезную травму перед стартом сезона

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

31-летний бельгиец разорвал переднюю крестообразную связку левого колена, сообщает официальный сайт "сливочных".

В ближайшие дни Куртуа перенесет операцию. Срок восстановления бельгийского голкпера не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее 6 месяцев.

По информации СМИ, Тибо получил травму на тренировке. Вратарь со слезами на глазах покидал тренировочное поле на носилках.

Отметим, что Куртуа является основным голкипером мадридского клуба. В связи с его травмой, скорее всего, на старте сезона ворота "сливочных" будет защищать украинец Андрей Лунин.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Королевский клуб" собирается подписать нового голкипера до завершения трансферного окна. Поэтому вполне вероятно, что Лунину снова придется довольствоваться местом на скамейке для запасных.

В прошлом сезоне Куртуа провел 49 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 49 мячей и 17 раз отыграл "на ноль".

В свою очередь, Лунин в предыдущей кампании сыграл лишь 12 поединков за "сливочных". Его соглашение с мадридским клубом истекает летом 2024 года.

Новый сезон Ла Лиги команда Карло Анчелотти начнет уже в субботу, 12 августа, выездным поединком против "Атлетика" Бильбао.

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