Шанс для Лунина: основной вратарь "Реала" выбыл на длительный срок

Тибо Куртуа травмировался в недавнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Бельгиец травмировался в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" и был заменен в перерыве.

Вместо него на поле вышел украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который сохранил свои ворота неприкосновенными. Матч завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

Как сообщает официальный сайт "Королевского клуба", медицинское обследование показало у Куртуа травму приводящей мышцы бедра.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бельгийский голкипер "Реала" пропустит матчи чемпионата Испании против "Атлетико", "Мальорки", "Жироны", а также не сыграет в обоих поединках 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

Соответственно, пока Куртуа будет восстанавливаться после травмы первым вратарем "Реала" должен стать Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунин не попал в состав сборной Украины на плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.

