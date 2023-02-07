Шанс для Лунина: "Реал" остался без основного голкипера перед Клубным чемпионатом мира

Тибо Куртуа из-за травмы не попал в заявку "сливочных" на турнир.

Мадридский "Реал" обнародовал заявку на Клубный чемпионат мира 2023 года, который сейчас проходит в Марокко.

В состав "Королевского клуба" на турнир не вошел основной вратарь "сливочных" бельгиец Тибо Куртуа, который восстанавливается от травмы.

Таким образом, основным голкипером мадридцев в матчах КЧМ должен стать украинец Андрей Лунин.

Заявка "Реала" на Клубный чемпионат мира

Вратари: Лунин, Луис Лопес, Каньисарес

Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальос, Марио Мартин, Аррибас

Нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

✅ ¡Los 22 jugadores que viajan a Rabat! #ClubWC pic.twitter.com/rUMNcykgRf — Real Madrid CF (@realmadrid) 6 февраля 2023

Отметим, что Куртуа травмировался на разминке перед матчем 20-го тура Ла Лиги против "Мальорки", который состоялся в прошлом уикенде. В том поединке "Реал" с Луниным в основном составе потерпел сенсационное поражение.

На Клубном чемпионате мира мадридцы начнут борьбу на стадии полуфинала, где встретятся с египетским "Аль-Ахли". Матч состоится в среду, 8 февраля, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в чемпионате Испании команда Карло Анчелотти отстала от лидера – "Барселоны" – уже на 8 очков. В следующем туре Примеры "бланкос" 15 февраля примут "Эльче".

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