Шанс для Лунина: "Реал" потерял основного вратаря перед матчем Примеры и дуэлью с "Шахтером" в ЛЧ

Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму и пропустит как минимум следующий поединок "сливочных" в Чемпионате Испании.

Мадридский "Реал" остался без своего основного вратаря в преддверии домашнего матча 7-го тура испанской Ла Лиги с "Осасуной" - у бельгийца Тибо Куртуа обнаружили проблемы со спиной.

Об этом сообщил официальный сайт "Королевского клуба". Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после более детального обследования.

Таким образом, место в рамке ворот мадридцев в игре с "Осасуной" должен занять второй голкипер клуба - украинец Андрей Лунин. Если наш соотечественник выйдет на поле, это будет его третий матч за "Реал" в Чемпионате Испании.

Поединок "Реал" - "Осасуна" состоится в воскресенье, 2 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

А поскольку уже в среду, 5 октября, "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, то не исключено, что именно Лунин может также выйти в старте на поединок с "горняками".

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