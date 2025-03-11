Шанс для преследователей: "Динамо" потеряло очки в голевой перестрелке с "Зарей" в УПЛ (видео)

"Бело-синие" дали возможность "Александрии" и "Шахтеру" сократить отставание в борьбе за чемпионство.

"Динамо" сыграло вничью с луганской "Зарей" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:2 .

Гости неожиданно открыли счет уже на 2-й минуте встречи – отличился Филипп Будковский.

На 5-й минуте "бело-синие" отыгрались благодаря точному удару Владислава Ваната. Однако уже на 9-й минуте бразилец Джордан снова вывел луганский клуб вперед.

Во втором тайме подопечные Александра Шовковского сумели сравнять счет и избежать поражения – на 71-й минуте забил 19-летний Матвей Пономаренко, который вышел на замену сразу после перерыва.

Обзор матча "Динамо" – "Заря"

Для "Динамо" это уже вторая потеря очков в 2025 году, в конце февраля киевляне не сумели обыграть "Ворсклу" (1:1).

"Бело-синие" продолжают лидировать в УПЛ и теперь опережают "Александрию" на 4 балла, а "Шахтер", который с двумя матчами в запасе занимает третье место, на 11 пунктов.

"Заря" осталась на шестой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 29 очков и игру в запасе.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Динамо" 29 марта в гостях сразится с "Рухом", а "Заря" днем позже встретится с "Колосом".

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