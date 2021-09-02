Шанс для "сине-желтых"? У сборной Франции возникли серьезные проблемы с составом перед матчем с Украиной

Шанс для "сине-желтых"? У сборной Франции возникли серьезные проблемы с составом перед матчем с Украиной

Поединок состоится уже 4 сентября.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против национальной команды Украины в Киеве.

22-летний нападающий получил ушиб голени во встрече с Боснией и Герцеговиной, которая завершилась вничью со счетом 1:1. МРТ не выявила серьезных повреждений у игрока, однако тренерский штаб "трехцветных" принял решение его поберечь, сообщает L'Equipe.

Ранее стало известно, что игру с "сине-желтыми" пропустит также другой форвард действующих чемпионов мира Оливье Жиру. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически (2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Матч Украина - Франция состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка - в 21:45.

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