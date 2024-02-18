Шанс для "Жироны": "Реал" с Луниным неожиданно потерял очки в матче 25-го тура Ла Лиги (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио де Вальекас" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

"Сливочные" вышли вперед уже на третьей минуте встречи. Хоселу замкнул передачу с фланга от Федерико Вальверде. Сначала арбитр отменил гол из-за офсайда, но после просмотра видеоповтора взятие ворот таки засчитали.

В середине первого тайма хозяевам удалось отыграться. Эдуардо Камавинга сыграл рукой в своей штрафной, за что рефери назначил пенальти. С 11-метровой отметки Рауль Де Томас сумел переиграть Лунина.

Остаток поединка подопечные Карло Анчелотти атаковали и пытались вырвать победу, однако не смогли этого сделать.

Завершали игру "сливочные" в меньшинстве – в компенсированное время две желтые карточки заработал Дани Карвахаль.

Лунин отыграл полный матч, который стал для него 13-м в этом сезоне в чемпионате Испании.

Обзор матча "Райо Вальекано" – "Реал" Мадрид

Таким образом, "Реал" (62 очка) занимает первое место в Ла Лиге и сейчас опережает "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на 6 баллов. Однако у команды Мичелы есть матч в запасе – в понедельник, 19 февраля, "жиронцы" на выезде сыграют с "Атлетиком" Бильбао.

"Райо Вальекано" после ничьей с "Королевским клубом" имеет 25 очков и находится на 14-й строчке Примеры.

В следующем туре "сливочные" 25 февраля примут "Севилью". Днем позже "Райо Вальекано" на выезде сразится с "Жироной".

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